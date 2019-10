Série B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Bragantino x Vila Nova

View this post on Instagram

Treino finalizado e tudo pronto pra encarar o Vila Nova, nesta sexta, às 21h30, no Nabizão. Diz aí o que esperar do jogo, Pedro Naressi. . PONTOS DE VENDA – DATAS E HORÁRIOS . 🏟 NABIZÃO 25 de outubro – das 9h ao início do segundo tempo. . 💻 Online: link na bio . SETORES E VALORES . BRAGANTINO . 🎟 Arquibancada Descoberta – Branca 💰 R$ 5 . 🎟 Arquibancada Coberta – Amarela 💰 R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia-entrada) . Vila Nova . 🎟 Arquibancada Descoberta – Verde 💰 R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia-entrada) . 👶👧🧒: Crianças até 12 anos pagam o valor de meia-entrada. . Para entrar no campo com os jogadores, é necessário passar no estádio até as 12h do dia da partida para se cadastrar (sujeito a disponibilidade).