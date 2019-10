Renata Fan acerta finalistas da Libertadores, bomba na web e recebe elogio de Zico

O Flamengo se classificou para a final da Libertadores, mas foi Renata Fan quem brilhou nas redes sociais. A apresentadora do Jogo Aberto bombou após os internautas relembrarem que ela cravou a decisão da competição continental.

Após o sorteio dos duelos de mata-mata, Renata analisou as chaves e decretou Flamengo e River Plate na final. "Eu quando falo de futebol e tenho que palpitar, eu penso com a razão, não com o coração", declarou na época a jornalista, que assumidamente torcedora do Internacional. O Colorado, por sinal, foi eliminado pelo Flamengo nas quartas de final.

Nesta quinta-feira, Renata Fan chegou sorridente e tirou onda com os companheiros de programa tanto no ar como nos bastidores. Ela ainda fez questão de dirigir a ambulância que tirou Chico Garcia de maca após o Grêmio ser goleado pelo rubro-negro carioca na semifinal.

Zico, grande ídolo do Flamengo, mandou uma mensagem para Renata Fan. O Galinho escreveu para Denilson e pediu para que ele parabenizasse a apresentadora por cravar os finalistas. A jornalista revelou que a ficha demorou para cair quando Denilson contou o ocorrido.

Outras celebridades recorreram ao Twitter para parabenizar Renata Fan. Veja abaixo:

“Mulher não pode dar palpite sobre futebol” 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Qonr8L9vQ7 — Nero (@alexnero) October 24, 2019