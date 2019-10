Sorteio define grupos do Campeonato Paulista 2020

A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou nesta terça (22) as chaves da Série A1 do Campeonato Paulista de 2020. Atual campeão, o Corinthians está no Grupo D, o mesmo de Guarani, Bragantino e Ferroviária.

Vice em 2019, o São Paulo caiu no Grupo C, ao lado de Ituano, Mirassol e Inter de Limeira, segunda colocada na Série A2 (segundo nível do futebol paulista) e de volta à primeira divisão após 14 anos. Já o Palmeiras encabeça o Grupo B, com Botafogo de Ribeirão Preto, Santo André (campeão da A2) e Novorizontino, que pela quinta temporada seguida caiu na mesma chave do verdão.

Por fim, o Santos está no Grupo A, com Ponte Preta, Oeste e Água Santa, terceiro na Série A2 deste ano. O time de Diadema assumiu o lugar do Red Bull Brasil, rebaixado ao segundo escalão do estadual já que a empresa Red Bull, agora responsável também pelo Bragantino, não poderia manter dois clubes na primeira divisão.

Na primeira fase os clubes enfrentam os rivais que estão nas outras chaves. Ou seja, o duelo contra algum time do mesmo grupo só ocorrerá nas quartas-de-final. A diferença para a última edição é que, pelo torneio ter 16 datas (contra 18 deste ano), quartas e semifinais serão disputadas em jogo único, na casa da equipe de melhor campanha e com renda dividida. Apenas a final terá partidas de ida e volta. As duas piores campanhas no geral serão rebaixadas à Série A2 de 2021.

O modelo foi aprovado em congresso técnico realizado antes do sorteio na sede da FPF, que também definiu que cada clube poderá inscrever até 26 atletas na chamada "lista A" (número que desagradou às equipes grandes, que defendiam o limite em 30 nomes) e um número ilimitado de jogadores formados na base na "lista B".

O Paulistão começa em 22 de janeiro, com a final marcada para 26 de abril.