Como Mister Jorge Jesus transformou o Flamengo no melhor time do Brasil

Atenção, senhores leitores. Muita atenção! Hoje o Metro Jornal revela os segredos do príncipe rubro-negro, senhor de todas as artimanhas dentro das quatro linhas, o paladino de uma constelação em forma de elenco: Jorge Jesus, ou melhor, o Mister, como ele mesmo gosta de ser chamado.

Enquanto o Mister M foi o famoso inimigo número um dos ilusionistas, o treinador do Flamengo é o “mágico” que faz o clube ter o melhor futebol do Brasil com apenas quatro meses de trabalho: líder do Brasileirão e finalista da Libertadores – os cariocas não iam à final do torneio continental desde 1981, há 38 anos.

Claro que ele não faz tudo sozinho. Nenhum mágico faz. Mister J conta com a ajuda dos seus assistentes: uma diretoria que abre o cofre e contrata peças fundamentais, um elenco com nomes de peso e empenhados, além de uma torcida encantada pelos seus truques.

Bastante agitado na beira do campo, o português de 65 anos impressiona com um futebol ofensivo e envolvente. Abracadabra, ora pois.

Paladino supremo do elenco estrelado

Antes da chegada de Jorge Jesus, o Flamengo já contava com ótimos jogadores no elenco, como Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Entretanto, nada se encaixava no Mengão de Abel Braga. Mister chegou, treinou a equipe e a transformou numa máquina! Ele fez as estrelas que já estavam por lá renderem em campo. Depois, os cariocas contrataram peças chaves com sua ajuda: Gerson, Filipe Luís, Rafinha e Pablo Marí. Nomes com vivência no futebol europeu, que o auxiliam muito na consciência tática exigida pelo treinador

Príncipe rubro-negro das arquibancadas

"Olê, olê, olê, olê. Mister, Mister!". Talvez esse seja o canto mais entoado pelos flamenguistas hoje em dia. Quase que sob efeito de uma hipnose coletiva, a criativa torcida do time carioca lançou até um sósia para a coleção na última partida, justamente o de Jorge Jesus. Tudo bem, todos sabem que as mágicas não passam de ilusão. Mas o futebol do Flamengo é mais do que real. Assim como o carinho recíproco: “Esta torcida é realmente única, diferente, apaixonada. Ela faz um ambiente único no mundo”, disse o português

Senhor de todos os segredos táticos

Fã de do Carrossel Holandês de Rinus Michels, Jesus tem fascínio pelo ataque. Ele pede saída de bola veloz, toques sempre para frente, sem firulas, e um posicionamento dos atacantes entre as linhas de marcação da defesa e do meio-campo. Essa forma de atacar faz com que os defensores tenham sempre que correr atrás e permitem aos atacantes encontrar mais espaços. Ajustado no 4-1-3-2, formação bastante ofensiva, o time força marcação alta para retomar a bola com rapidez e o mais próximo possível da área adversária