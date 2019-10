Flamenguistas adaptam 'Hey Jude', dos Beatles, em homenagem ao técnico: 'Na-na-na na, Jesus'

Duas coisas não faltam para o clube Flamengo: a primeira são torcedores. A segunda é a criatividade destes.

Um vídeo gravado no estádio Maracanã mostrou uma nova música criada pelos flamenguistas para homenagear seu técnico, Jorge Jesus. Com base na melodia e letra de "Hey Jude", sucesso dos britânicos The Beatles, a torcida canta: "La la la la-la-la-ia, Jesus".

O torcedor rubro-negro tinha motivos para cantarolar neste domingo (20). O time venceu o rival Fluminense por 2 a 0, abrindo dez pontos na liderança do Brasileirão.

Confira o vídeo da canção: