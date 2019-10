Copa dos Refugiados tem final gratuita entre Congo e Níger no Pacaembu neste domingo

Neste domingo (20), o estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, recebe a final da Copa dos Refugiados, campeonato de futebol com atletas imigrantes que está na sua sexta edição.

O jogo será entre Níger e Congo, a partir das 14h, com entrada gratuita liberada uma hora antes do início da partida. Não é preciso retirar ingresso para entrar no estádio.

A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a ONG África do Coração. O campeonato teve início no dia 5 de outubro, com 16 equipes de diferentes nacionalidades, e jogos no COTP (Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa).

Os dois times da final buscam o bicampeonato – o Congo venceu em 2016 e o Níger em 2018. “Vai ser uma oportunidade conseguir jogar num estádio que tem muita história, vai ser um orgulho jogar no Estádio do Pacaembu”, disse Ejike Otti, de 23 anos, jogador do Níger que está no Brasil há três anos e veio para fugir do terrorismo.

“O Congo chega para ganhar, jogar no Pacaembu no domingo que vem vai ser incrível, é um sentimento muito grande.”, afirmou Denílson Pedro, de 22 anos, que está no Brasil há cinco anos.

Campeões de edições anteriores

– 2014 – Haiti

– 2015 – Nigéria

– 2016 – Congo

– 2017 – Nigéria

– 2018 – Níger

Jornada da Copa dos Refugiados 2019

Oitavas de Final

– Guiné Bissau 1 x 0 Tanzânia

– Libano 0 x 2 Mali

– Congo 5 x 0 Correia do Sul

– Venezuela 0 x 0 Camarões (Camarões venceu nos pênaltis)

– Togo 0 x 2 Colômbia

– Haiti 2 x 2 Gâmbia (Gâmbia venceu nos pênaltis)

– Angola 1 x 4 Nigéria

– Niger 0 x 0 Benin (Benin venceu nos pênaltis)

Quartas de Final

– Guiné-Bissau 4 x 0 Mali

– Congo 1 x 0 Camarões

– Gâmbia 1 x 0 Colômbia

– Níger 2 x 0 Nigéria

Semi Final

– Guiné Bissau 0 x 1 Congo

– Níger 4 x 0 Gâmbia

Disputa de 3º Lugar

– Gâmbia 1 x 0 Guiné Bissau

Final da Copa dos Refugiados 2019

Niger x Congo

Data: Domingo, 20 de outubro

Horário: 14h

Entrada pela Praça Charles Miller, a partir das 13h. Não será preciso apresentar ingresso.