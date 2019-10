Série B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Criciúma x CRB

View this post on Instagram

Ingressos promocionais à venda em toda a região A campanha “Todos Juntos Pelo Tigre” está movimentando a torcida carvoeira. Confira os pontos de venda para garantir o seu ingresso promocional para Criciúma e CRB nesta sexta-feira (18/10), às 19h15min, no estádio Heriberto Hülse. Para todos os torcedores, o valor de arquibancada será de R$ 10,00 cada. E o sócio em dia pode retirar gratuitamente um ingresso de arquibancada na secretaria do clube até às 18 horas desta sexta-feira (18/10). O ingresso também está à venda online através do site www.minhaentrada.com.br. Confira os pontos de vendas: em toda a região: Criciúma: Backdoor Surf Shop, Café Francesa, Posto Chile 1, Posto São Pedro III Ipiranga, RedCell Celulares, Rock City, Santa Marta Skate Surf Shop, Sapataria Moderna Loja 02, Sapataria Moderna Outlet Store, Session Store, Studio Dai Zeferino. Araranguá: La Bella Forma Fitness Wear, Marbon Surf Shop. Balneário Arroio do Silva: Drogaria Marista e Drogaria Marista Sala 1 e 15. Balneário Rincão: Lino Supermercado. Braço do Norte: Grazi Jóias. Cocal do Sul: TigerNet Informatica 02. Forquilhinha: Back Modas, Farmácia MaxFarma Loja 1. Içara: Mar Aberto Surf Shop, Mury Surf Shop. Jacinto Machado: Hilma Modas 2. Jaguaruna: Posto Cidade das Praias. Laguna: Recanto Bike – Centro 01. Meleiro: Nivia Doces. Morro da Fumaça: Posto Pellegrin 01. Nova Veneza: Relojoaria e Ótica NSA. Orleans: A Musical. Santa Rosa do Sul: Madekiko Materiais de Construção. São Ludgero: Posto Dona Ana. Siderópolis: Marlene Modas. Sombrio: Mattric Sports Torres. Torres – De Lucca Surf Torres. Treze de Maio: Posto Alemão. Tubarão: Multisom – Farol Shopping. Turvo: Farmácia Medfarma. Urussanga: Loja Planeta Homem, Posto Urussanga.