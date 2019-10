Goku, da equipe de LoL do Flamengo, sofre grave acidente de carro

O jovem Goku, da equipe de LoL do Flamengo, sofreu um grave acidente de trânsito nesta sexta-feira (18). De acordo com informações divulgadas no Twitter, o pai do jogador não resistiu aos ferimentos.

O automóvel onde estava o jogador rubro-negro colidiu com um caminhão na região de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Como revelado, Nelson Chidi, pai de Goku, também estava no veículo e não resistiu. O mid laner da equipe de League of Legends do Flamengo sofreu ferimentos leves.

Amigos, colegas e fãs mandaram mensagens de apoio para o jovem nas redes sociais. Confira postagem oficial do Flamengo: