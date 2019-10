O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, vai receber a final da Copa Libertadores da América de 2020. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (17) na sede da Conmebol, no Paraguai. A última partida da maior competição entre clubes da América do Sul será realizada no dia 21 de novembro, um sábado.

Já o palco da final da Copa Sul-Americana será o Estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina.