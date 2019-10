Festival celebra 25 anos do legado de Ayrton Senna com exposição em São Paulo

No próximo dia 9 de novembro, o Obelisco do Parque do Ibirapuera receberá uma homenagem especial a um dos maiores ídolos brasileiros de todos os tempos: Ayrton Senna. Celebrando os 25 anos de legado do piloto, o evento batizado de Heineken F1 Festival – Senna Tribute terá exposição de carros icônicos e corridas de kart em São Paulo.

Com o objetivo de inspirar novas gerações de pilotos, estarão presentes veículos usados por Senna, como o Toleman modelo TG184, de sua estreia na Fórmula 1, em 1984, e a Lotus modelo 97T, que lhe deu a primeira vitória na categoria, em Estoril (Portugal), no dia 21 de abril de 1985.

Para agregar ainda mais aos fãs do automobilismo, carros de F1 estarão disponíveis para acelerar pelas ruas da capital paulista, em ação da Renault F1 Team e Mercedes AMG Petronas Motorsport. Lendas das pistas, como Felipe Massa, Emerson Fittipaldi e Esteban Gutierrez, também marcarão presença para realizar demonstrações no volante dos veículos.

Além disso, serão realizadas uma corrida de karts, comandada pelo piloto Tuka Rocha, e uma apresentação de carros de drift e duas motocicletas Ducatti Superbike 1199 S Senna. A apresentação ficará por conta do jornalista Ivan Moré, com Cris Dias como repórter e Gerson Campos como comentarista.

O tributo faz parte de uma série de ações da cervejaria Heineken em parceria com a família Senna para celebrar em 2019 os 25 anos do legado do piloto.

Serviço

Heinken F1 Festival – Senna Tribute São Paulo

Data: 9 de novembro, sábado, das 12h às 18h

Local: Obelisco do Parque do Ibirapuera

Entrada: Gratuita

Mais informações serão disponibilizadas em breve na página oficial do evento no Facebook.