View this post on Instagram

Avisa lá que amanhã tem jogo na Arena! 👈😆👉 Já adquiriu teu ingresso? Acessa o link na bio e vem apoiar o Tricolor! ⚽️🇪🇪💪🏾 #VamosTricolor #Canon 📸 @lucasuebel | Grêmio FBPA