Após lesão em amistoso contra a Nigéria, Neymar fica afastado do PSG por um mês

O Paris Saint Germain (PSG) anunciou nesta segunda-feira (14) que o atacante Neymar desfalcará o time durante um mês, após sofrer uma lesão muscular durante o amistoso da seleção brasileira com a Nigéria, realizado no último domingo (13). De acordo com nota oficial do clube francês, o atleta teve uma lesão de grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda, comprovada após ele realizar uma ressonância magnética.

Neymar será reavaliado pela equipe médica do PSG daqui a oito dias e, segundo comunicado, o prazo para ele retornar aos gramados é de quatro semanas, a depender de sua evolução. O brasileiro se machucou no início da partida da seleção de Tite contra a Nigéria, que terminou 1 a 1, em Cingapura. Ele foi substituído por Philippe Coutinho aos 11 minutos da primeira etapa.

Esta é a terceira vez nos últimos meses que o atacante do PSG se lesiona com a seleção. No final de maio, ele sofreu um choque no joelho. Já em 6 de junho, rompeu os ligamentos do tornozelo direito e foi cortado da Copa América. Com o afastamento, Neymar deverá perder dois jogos da Champions League e outros três do Campeonato Francês. Além disso, ficará de fora de dois amistosos da seleção brasileira, contra Argentina e Coreia do Sul. (