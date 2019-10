Campeonato Brasileiro 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Chapecoense x Cruzeiro

View this post on Instagram

OPERAÇÃO CRIANÇA FELIZ! ⚽💚🏹 Pelo segundo ano consecutivo, a Chapecoense está apoiando, ativamente, a “Operação Criança Feliz”, que tem como principal objetivo arrecadar brinquedos usados – mas em bom estado – que serão doados para crianças carentes. Para fortalecer a campanha, no próximo domingo (13), quando a Chapecoense enfrenta o @Cruzeiro pela 25ª rodada do @Brasileirao, todos os portões de acesso à Arena Condá terão pontos de coleta de brinquedos. Contribuir com essa causa é simples, mas gera um grande impacto positivo. Não fique de fora! 📷 Sirli Freitas #VamosChape #OperaçãoCriançaFeliz ⠀