Rifa do Doze: como um torcedor do Flamengo desistiu de ir à semifinal da Libertadores no Maracanã para poder salvar o cachorro

Um time, uma nação e um cão! O que isso tem a ver? Compre uma rifa, concorra a um ingresso para a histórica semifinal da libertadores FLAMENGO x GREMIO, setor sul, e ajude a salvar a vida do Doze! Quem é Doze? Conheça abaixo esse catioro que é mais lindo que o Maraca lotado.

Esta é a descrição da vaquinha virtual para salvar o pequeno Doze, 5, mascote do flamenguista Danilo Mello, 32.

O sonho do rubro-negro é ver o Flamengo de Jorge Jesus, um dos melhores times do Brasil na atualidade, vencer a libertadores, e a oportunidade de ir ao jogo decisivo é o que mexe com a cabeça da tão famosa Nação.

No caso de Danilo, o sonho pode ter sido adiado por alguns anos. Para o torcedor, a vida do vira-lata Doze é mais importante que o jogo.

No dia 4 deste mês, ele e a esposa começaram uma campanha para o tratamento de um mastocitoma grau III, que tem comportamento maligno e pode levar o cãozinho à morte, explica o Centro Hospitalar Veterinário.

Em menos de uma semana, o casal já arrecadou quase 30 mil reais para o tratamento do Doze, que deve ficar em torno de 7 mil, de acordo com os objetivos descritos na página virtual.

Contudo, a campanha segue de pé. Na última atualização, os idealizadores disseram que vão manter a vaquinha ativa até o dia do sorteio, 18 de outubro.

O que for arrecadado além desse valor será doado para GARRA – Grupo de Ação, Resgate e Reabilitação Animal. Se você se identifica com a história do Doze e quer ajuda-lo, clique no link abaixo para ir até a página.

VAQUINHA DO DOZE