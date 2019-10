View this post on Instagram

Hoje, foi inaugurada em Ogunjá, uma nova e moderna Cesta do Povo. E o Leão, é claro, não podia perder essa festa. Venha conhecer a nova loja e tenha acesso a ofertas imperdíveis de inauguração. Ah! E quem tem o @credcesta tem ainda mais vantagens, hein! 🔴⚫