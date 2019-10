Série B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Operário x Paraná

View this post on Instagram

Hoje é dia do Fantasma em Ponta Grossa! O Operário enfrenta o Paraná Clube, no Germano Krüger, às 19h15, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Venha torcer pelo Alvinegro de Vila Oficinas! ⚫⚪ . Participe da ação da Família Alvinegra! Doe brinquedos em boas condições na entrada ao estádio. Eles serão destinados a crianças de instituições assistidas pela Vara da Infância e da Juventude. . #Operário #OperárioFerroviário #OFEC #CampeonatoBrasileiro #SérieB #BrasileirãoSérieB