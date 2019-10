Ex-jogador do Grêmio morre após cair de prédio na Argentina

View this post on Instagram

Venho aquí agradecer o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. Aproveito para agradecer ao clube pela oportunidade de vestir o manto tricolor por dois anos. Fica aqui meu agradecimento a todos os funcionários, a comissão técnica, a diretoria, aos jogadores e a todos que torceram por mim! Me despeço convicto de que dei meu melhor, é vou em bora com a cabeça erguida. Fico na torcida e desejo muito sucesso.. 🇪🇪🙏🏼 Ate! Abraços.