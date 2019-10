View this post on Instagram

Confira mais algumas fotos da apresentação do Fredy Guarin. 1️⃣3️⃣#VascoDaGama ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷: Dikran Júnior