View this post on Instagram

Bom dia, Nação! Logo mais, às 16h, o Mengão treina em Porto Alegre, no CT do Internacional, visando a partida contra a Chapecoense, pelo @Brasileirao. Vamos com tudo! #CRF 🔴⚫️ ⠀⠀⠀⠀ 📸 @alexandrevidalfotografo