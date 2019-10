Série B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo São Bento x Bragantino

View this post on Instagram

Os ingressos dos 2 próximos jogos do Bentão tem início de venda amanhã. Os torcedores podem garantir as entradas na secretaria do clube (Rua Antônio José Castronovo, 455 – Jardim Santa Rosália), na KMF Baterias (Rua Atanázio Soares), na Loja Loucos por Futebol (Rua da Penha), Opção Tintas (General Carneiro) e Ceva Mix (Rua Oswaldo Cruz – Vila Progresso). Maiores informações em nosso site oficial.⚽⚪🔵