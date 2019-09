Vítimas da tragédia com avião da Chapecoense protestam em Londres por demora nas indenizações

Vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense protestaram nesta segunda-feira (30), em Londres, na Inglaterra, por causa da demora no pagamento das indenizações.

O zagueiro Neto, que sobreviveu à queda do avião que transportava a delegação da equipe rumo a Medellín, na Colômbia, e as viúvas de quatro jogadores que morreram na tragédia, se reuniram em manifestação contra a demora na liberação das indenizações.

As corretoras Aon e Tokio Marine Kiln eram as responsáveis pelas apólices dos passageiros do voo que matou 71 pessoas, em novembro de 2016. Hoje, até mesmo o montante destinado pela companhia responsável pela viagem ao seguro, estimado em US$ 25 milhões, é questionado pelas famílias.

Além disso, os advogados teriam descoberto que, no ano anterior à queda do avião, quanto a LaMia ainda não trabalhava com atletas de clubes de futebol, o montante chegava a US$ 300 milhões.

Marcel Camilo, que é o representante legal do zagueiro Neto, afirma que os números deveriam ter subido, apesar da crise financeira enfrentada pela empresa aérea, já que o esporte é envolvo em recursos financeiros muito significativos.

Ainda conforme o advogado, a tragédia só foi possível por conta de uma série de fatores, que ainda não foram devidamente reparados a partir das indenizações, que não foram depositadas para nenhuma das vítimas.

O grupo de vítimas que viajou à Europa afirma que a negociação junto aos representantes das seguradoras, no Brasil, não vem sendo produtiva.

As duas seguradoras vinculadas à LaMia, empresa responsável pela aeronave que caiu na Colômbia, tem sede na Europa.