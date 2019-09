Campeonato Brasileiro 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Fortaleza x Botafogo

View this post on Instagram

O Fortaleza Esporte Clube anuncia, oficialmente, o retorno do técnico Rogério Ceni ao comando da equipe. Ressaltamos que o Clube não negociou, em nenhuma hipótese, com Rogério Ceni e nenhum outro nome enquanto Zé Ricardo estava no cargo. Respeitou-se o limite ético entre a saída do último treinador para o início das negociações e o retorno de Ceni, prática permanente do Fortaleza Esporte Clube. O anúncio ocorre agora em virtude da necessidade de Rogério tratar de questões pessoais. Não ocorrendo, durante este tempo, nenhuma intercorrência por questões salariais ou impasse na negociação. Rogério Ceni respondeu positivamente a proposta feita pelo Clube na madrugada de hoje (29), às 00h40. O retorno do técnico ao comando da equipe é recebido com alegria pelo Clube, diante da excelente relação de trabalho estabelecida durante todo o tempo em que Ceni esteve conosco. O Fortaleza e o técnico Rogério Ceni assinaram contrato até o dia 15 de dezembro de 2019. 📷: JL Rosa ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #pracegover: Fotografia de Rogério Ceni com torcida do Fortaleza ao fundo.