Tenista brasileiro Bruno Soares vence Novak Djokovic em torneio de duplas no Japão

O mineiro Bruno Soares e o croata Mate Pavic estrearam com pé direito no torneio de duplas do Aberto de Tênis de Tóquio (ATP 500), no Japão. Na manhã de hoje (30) eles despacharam o atual número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, que jogou ao lado do compatriota Filip Krajinovic. Soares e Pavic venceram por 2 sets a 1 (parciais de 6/2, 4/6 e 10/4) e asseguraram presença nas quartas de final da competição.

Soares e Pavic, que jogam juntos desde junho, tiveram que batalhar duro para alcançar a vitória. O primeiro set foi tranquilo, mas no segundo, apesar de abrirem vantagem de 3 a 1, permitiram a virada do sérvios. Após o empate no placar, a definição da partida foi para o match tie-break, e aí os brasileiros sobraram em quadra, com cinco mini-breaks a favor, contra somente dois da dupla sérvia.

Os próximos adversários de Soares e Pavic, nas quartas de final, serão conhecidos amanhã (01). Eles vão encarar a dupla que vencer o duelo entre o indiano Divij Sharam e Artem Sitak, da Nova Zelândia, contra Luke Bambridge, da Grâ-Bretanha, e o parceiro Bem McLachlan, do Japão.

O jogo de hoje (30) marcou o retorno de Djoko às quadras, após a eliminação do sérvio nas oitavas de final do US Open, em Nova York (EUA), em setembro. Na ocasião, o número um abandou a partida por conta de dores no ombro.