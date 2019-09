Série B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Ponte Preta x Cuiabá

View this post on Instagram

Nação pontepretana, o treinador da equipe de futebol de amputados da Macaca, @cesarcosta79, foi convocado pra fazer parte da comissão técnica da seleção brasileira da modalidade durante a fase de treinamentos pra Copa das Confederações 2019! Parabéns, César! #SomosPontePreta! 🚀🦍