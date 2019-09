Série B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Londrina x Vila Nova

View this post on Instagram

⚪🔵 VEM PRO JOGO! Torcedor #londrinense de verdade sabe que desistir é algo que não combina com a nossas cores, nem com a nossa #tradição! ⠀ E hoje à noite, temos a chance de escrever mais um capítulo da nossa bela história! E aí, quer fazer parte dela? ⠀ Então venha para o Estádio do Café e jogue junto com a gente em mais um grande desafio pelo #Brasileiro da #SérieB! ⠀ 🎟 Adquira já o seu ingresso! Entradas com valores promocionais, a partir de R$ 15. ⠀ 📲 Mais informações www.londrinaesporteclube.com.br ⠀ #VemProJogo