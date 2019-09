Museu do Futebol completa 11 anos com programação especial no fim de semana

O Museu do Futebol completa 11 anos no próximo domingo (29). Localizado no estádio do Pacaembu, na região central da capital paulista, o espaço já recebeu quase 4 milhões de visitantes desde 2008 e é um dos locais mais frequentados do estado de São Paulo.

A diretora de conteúdo da instituição, Daniela Alfonsi, diz que o museu é inovador por não manter um acervo fixo.

Veja também:

Disney e Sony chegam a acordo e Homem-Aranha volta ao universo Marvel

Antes de reabrir, Museu da Língua Portuguesa oferece atividades culturais e visita à obras

Para comemorar o aniversário, o espaço vai receber uma programação especial neste fim de semana. Serão atividades gratuitas com mesa de pebolim e jogo de botão, além de visitas guiadas pagas pelo estádio do Pacaembu e pelo museu.

Serviço

Aniversário do Museu do Futebol

Endereço: Praça Charles Miler, s/n – Pacaembu, São Paulo

Data: 28 e 29 de setembro, das 10h às 17h

Atividades gratuitas e visitas guiadas pagas (meia-entrada a R$ 7,50 e inteiras a R$ 15)