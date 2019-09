Rogério Ceni deixa o comando do Cruzeiro após apenas oito jogos

O Cruzeiro confirma a saída do técnico Rogério Ceni, nesta quinta-feira (26).

O treinador ficou menos de dois meses no cargo. Foram oito jogos com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas, ou seja, um aproveitamento de 33%.

No início de setembro, o clube foi eliminado da Copa do Brasil, e a crise no time se intensificou.

Ceni estreou como técnico do Cruzeiro em 18 de agosto, com uma vitória sobre o Santos. Esta foi sua terceira experiência no comando de um time de futebol, após passar pelo São Paulo e o Fortaleza.