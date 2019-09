Série B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Londrina x Sport

View this post on Instagram

⚪🔵 VEM PRO JOGO! Acreditar sempre e até o último instante. Um sentimento que cada torcedor londrinense leva no seu coração alviceleste! 💙 ⠀ Hoje à noite, não poderá ser diferente! Venha para o Estádio do Café e jogue junto com a gente em mais um grande desafio pelo Brasileiro da Série B! ⠀ 🎟 Adquira já o seu ingresso! Entradas com valores promocionais, a partir de R$ 15. ⠀ 📲 Mais informações www.londrinaesporteclube.com.br ⠀ #VemProJogo