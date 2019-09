Mãe e filho palmeirenses ganham prêmio da Fifa

A brasileira Silvia Grecco, que narra os jogos para seu filho deficiente visual e autista, venceu nesta segunda-feira (23) o Fifa Fan Award, que é destinado a momentos marcantes protagonizados por torcedores.

Grecco e seu filho Nickollas, de 11 anos de idade, superou Justo Sánchez, um uruguaio que torce para o Cerro e passou a acompanhar os jogos do rival Rampla Juniors em homenagem ao filho falecido, e a grande festa da torcida da Holanda na Copa do Mundo feminina.

Antes de receber a premiação pelas mãos do ex-atleta italiano Andrea Pirlo, a mãe de Nickollas descreveu para o filho no palco como estava a cerimônia.

"Nickollas, aqui na frente estão muitas pessoas, muitos jogadores, muitos ídolos, estamos aqui representando nosso time, Palmeiras, e todos os torcedores do Brasil e do mundo, todos aqueles que torcem pela pessoa com deficiência", disse Grecco.