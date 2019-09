Com investimento de R$ 4 milhões em transmissões, NBB terá 100% dos jogos ao vivo

As partes assinaram um acordo válido por três anos. Serão 125 jogos transmitidos pelo novo parceiro, sendo 112 na fase de classificação e oito exclusivos pelos playoffs, além dos cinco confrontos da série da final. As transmissões serão de segunda a sexta-feira para os assinantes do serviço. O preço da mensalidade hoje é de R$ 37,90.

"O NBB cresce a cada ano e estamos empolgados por fechar esta parceria com a LNB e disponibilizar o melhor do basquete nacional no DAZN. Nosso grande objetivo com esse acordo é oferecer ao assinante fã de basquete o que ele espera da plataforma: exclusividade, frequência e relevância", explica Sérgio Floris, vice-presidente de direitos e conteúdo original do DAZN. A empresa promete ainda oferecer diversos conteúdos extras do NBB, como entrevistas, melhores momentos dos jogos e quadros especiais.

O presidente da Liga Nacional de Basquete (LNB), Kouros Monadjemi, também comemora o acordo, que permitiu ao NBB ter 100% dos jogos transmitidos. "Tivemos a ousadia de criar o conceito de multiplataforma na temporada passada e ficamos muito felizes por reforçar e ampliar ainda mais essa ideia que deu certo. A chegada do DAZN é um marco para a LNB, porque se trata de um parceiro fortíssimo, que a cada dia ganha mais força no mercado", afirmou. "Com certeza essa parceria representa um ganho enorme em distribuição de conteúdo digital do NBB e estamos muito animados com isso."

RENOVAÇÃO – A Band continua como parceira da LNB. A emissora renovou para esta temporada por três anos. As partidas vão continuar sendo exibidas aos sábados, agora no horário das 12h45.

"A parceria com o NBB acontece mais uma vez, reafirmando a crença que temos na importância que o esporte tem para sociedade como comportamento e entretenimento. Isso mantém a nossa vertente como o canal dos esportes", afirmou José Emílio Ambrósio, diretor de esportes da Band.

No total serão 240 jogos na fase de classificação do NBB e mais 47 (número máximo) nos playoffs. Além do DAZN e da Band, ESPN, às terças-feiras, e FOX Sports, às sextas, continuam como parceiros nas transmissões. Facebook e Twitter finalizam apenas os últimos detalhes para renovarem contrato. A LNB negocia ainda com outros dois parceiros de streaming que serão anunciados em breve.

A entidade não divulga os valores investidos para ter 100% dos jogos ao vivo nesta temporada, mas a reportagem do Estado apurou que o investimento será de R$ 4 milhões. As transmissões de todos os parceiros terão o pacote gráfico padrão da liga. O DAZN vai utilizar inclusive os profissionais do NBB, como narradores, comentaristas e repórteres.

FORMATO – A temporada 2019/2020 terá 16 equipes, duas a mais do que na última edição. Uma das novidades do torneio será o São Paulo, que faz sua estreia no clássico com o Corinthians, no dia 15 de outubro, no ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge. São representantes de seis Estados – Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo -, além do Distrito Federal.

O sistema de disputa foi mantido. A fase de classificação terá dois turnos e os 12 primeiros colocados avançam aos playoffs. As oitavas de final serão disputadas em uma melhor de três partidas, com os jogos 2 e um possível 3 na casa do time de melhor campanha. A partir das quartas, as séries de playoffs adotarão o formato melhor de cinco confrontos, com os duelos 2, 3 e um possível 5 na casa do time mais bem colocado na temporada regular.

Os eventos dos Jogo das Estrelas acontecem nos dias 20, 21 e 22 de março, no ginásio do Ibirapuera. A Copa Super 8, competição mata-mata com os oito melhores colocados do primeiro turno do NBB e que dá vaga para Champions League Américas, será disputada em janeiro.