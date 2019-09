Irã vai permitir que mulheres assistam jogos de futebol em estádio

Mulheres iranianas poderão entrar em estádios do país para assistir a partidas da seleção masculina de futebol, anunciou nesta quinta-feira (19) o Ministério do Esporte de Teerã. "Todas as preparações necessárias foram feitas de maneira que as mulheres, inicialmente permitidas somente em partidas internacionais, possam entrar nos estádios de futebol", anunciou, em nota, o ministro Masoud Soltanifar.

No Estádio Azadi, na capital do país, onde ocorrerão no mês que vem partidas classificatórias para a Copa do Mundo de 2022, foram criadas entradas separadas para homens e mulheres, além de adaptações dentro dos banheiros. As autoridades também reforçarão a segurança para a circulação das torcedoras. A primeira partida a ser disputada no Azadi com a presença de mulheres ocorrerá em 10 de outubro, com a seleção iraniana enfrentando o Camboja.

A medida vem após a morte da torcedora Sahar Khodayari, que ateou fogo ao próprio corpo, em protesto contra o veto à entrada de mulheres em estádios do Irã. Ela queria assistir aos jogos do seu time, o Esteghlal, e chegou a ser condenada pela justiça por tentar entrar em uma partida disfarçada de homem.

O governo moderado do presidente Hassan Rohani já tinha mostrado uma abertura para esse tema, apesar das restrições defendidas pela ala xiita mais conservadora. A Fifa também já fez vários apelos para que o Irã revisasse sua política e permitisse o ingresso de mulheres em estádios. A entidade máxima do futebol chegou a ameaçar o país pela proibição de acesso, colocando em risco a participação do Irã do próximo Mundial. Desde a Revolução Iraniana de 1979, as mulheres são impedidas de entrar em estádios do país.