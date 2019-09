Copa Sul-Americana 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Colón x Atlético-MG

View this post on Instagram

💪🏾🏴🏳 HOJE TEM GAAAAAAAALLLOOOOOOOOOOOOO! COMEÇA A DISPUTA PELA VAGA NA GRANDE FINAL! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⚽ @colonoficial 🆚 @atletico 🏆 @sulamericana ⚙ Semifinal – ida 🕤 21h30 🏟 Estanislao López, Santa Fé (ARG) 📺 Ao vivo e exclusivo no @dazn_bra! Acesse atletico.com.br/dazn e faça seu cadastro. Você não paga nada no primeiro mês e ainda ajuda o #Galo com R$10. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #Galo #COLxCAM 🏴🏳