Champions League: Liverpool entra em campo nesta terça-feira diante do Napoli

Definitivamente, o Liverpool é a equipe a ser batida nesta edição da Liga dos Campeões, que tem início nesta terça-feira, 17 de setembro. Atual campeão do torneio, o clube inglês entra em campo às 16h para enfrentar o Napoli na Itália – confira todos os jogos da primeira rodada abaixo.

Os Reds conseguiram manter a base da vitoriosa equipe da última temporada com um trio que é considerado por muitos o melhor ataque da Europa: Roberto Firmino, Mohamed Salah e Sadio Mané. Além disso, é o atual líder do Campeonato Inglês, com 100% de aproveitamento após cinco partidas.

O zagueiro Van Dijk é outro destaque da equipe da terra dos Beatles. O defensor, inclusive, foi eleito o melhor do continente e está concorrendo ao prêmio de melhor do mundo da Fifa. Só isso.

Apesar de ter ficado um tempão sem vencer até o ano passado – o último triunfo havia sido em 2005, quando inclusive perdeu o Mundial para o São Paulo –, o Liverpool soma seis títulos no currículo. É o terceiro maior vencedor, atrás de Real Madrid (13) e Milan (7).

Sempre candidato ao título, o Barcelona também joga hoje, contra o Borussia Dortmund, às 16h. Para a partida, Messi, que se recupera de lesão na perna direita, é dúvida.

O Barça, porém, aposta no atacante Antoine Griezmann, principal novidade no time comandado por Ernesto Valverde para essa temporada.

O “dono” da Europa

Se o Liverpool é o time da vez, o português Cristiano Ronaldo é um protagonista constante. O atacante da Juventus tem números incríveis na competição. Ele é o maior artilheiro e garçom de todos os tempos, com 127 gols e 39 assistências. Além disso, o jogador já levantou a taça cinco vezes, uma com o Manchester United e quatro com o Real Madrid. Cristiano e companhia jogam amanhã, às 16h, contra o Atlético de Madrid.

Onde assistir a Champion's League

Novamente a Liga dos Campeões não será transmitida em canais da TV aberta. Quem quiser assistir aos jogos da maior competição de clubes da Europa tem de ficar ligado na programação dos canais fechados TNT e Space, além da página no Facebook do Esporte Interativo, em que as transmissões são gratuitas.

Outra opção para acompanhar as partidas em tempo real é contratar os serviços do EI Plus, aplicativo e canal que também é do Esporte Interativo. A plataforma vai transmitir todos os jogos.

Hoje, a partir das 16h, o Facebook do Esporte Interativo vai transmitir os jogos entre Chelsea e Valencia e Napoli e Liverpool. A partida entre Borussia Dortmund e Barcelona, também às 16h, poderá ser acompanhada no canal TNT.

Jogos da primeira rodada