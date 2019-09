Heimana Reynolds desbanca brasileiros e leva o Mundial de Skate Park em São Paulo

Líder do ranking mundial, o americano Heimana Reynolds teve a melhor apresentação e desbancou os brasileiros na decisão do Mundial de Skate Park, disputado no Parque Cândido Portinari, em São Paulo. Nascido no Havaí, o atleta de 21 anos fez duas voltas sensacionais para subir ao ponto mais alto do pódio, com 88 pontos. Em segundo ficou Luizinho Francisco com 85,5 e Pedro Quintas, com 85, foi o terceiro.

O simpático campeão foi muito aplaudido e agradeceu: “Eu não estava acertando as duas primeiras voltas e a galera me puxou para cima, me ajudou, me motivou. Estou muito feliz por estar aqui no Brasil.”





O torneio tem grande peso na corrida pelas 20 vagas olímpicas na modalidade. Reynolds, que já liderava o ranking mundial, agora praticamente assegurou sua vaga nos Jogos de Tóquio 2020. Pedro Barros, considerado o melhor atleta brasileiro do Park, não conseguiu defender seu título e terminou a competição na sexta colocação, somando 84,5. Tido como revelação do campeonato, Matheus Hiroshi acabou em oitavo.

No feminino houve dobradinha do Japão no sábado. Misugu Okamoto, de 13 anos, levou título e a sua compatriota Sakura Yosozumi ficou em segundo. O bronze foi para a britânica Sky Brown, de apenas 11 anos, que virou o “xodó” dos brasileiros na competição.

São Paulo será palco também do Mundial de Street deste ano. O torneio começa na próxima quarta-feira e vai até o dia 22, no Anhembi. Pamela Rosa, Rayssa Leal, Letícia Bufoni, Kelvin Hoefler são algumas das estrelas confirmadas.