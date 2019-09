Série C 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Confiança x Sampaio Corrêa

View this post on Instagram

VAMOS LOTAR O BATISTÃO! Ainda não garantiu a sua entrada para a partida de amanhã? Então é melhor correr, pois os ingressos estão se esgotando. Aproveite para garantir antecipado e pagar mais barato. A partida entre Confiança e Sampaio Corrêa ocorre neste sábado, a partir das 17h na Arena Batistão. —————————— CADEIRAS AZUIS🔵 Inteira………….R$50 Meia…………….R$25 Solidária………R$30 + 1kg de alimento CADEIRAS BRANCAS⚪ Inteira…………R$80 Meia……………R$40 Solidária……..R$60 + 1kg de alimento Pontos de venda: Loja do Sabino Ribeiro (Segunda à sexta das 8h às 12h e 14h às 17h e Sábado 9h às 12h) Shopping do Dragão (Segunda à sexta das 8h às 12h e 14h às 18h e Sábado das 8h30 às 12h) Loja Gigante Operário (Segunda à sexta das 9h às 17h e Sábado das 9h às 12h) – Não fecha em horário de almoço Litoral 655 (Shopping Prêmio) (Todos os dias das 10h às 22h) Hitz (Shopping Jardins) Segunda à Sexta das 10h às 22h Litoral 655 (Centro – calçadão Laranjeiras, 342) segunda à sexta das 9h às 12h e 14h às 18h e sábado das 9h às 13h. Bob's Drive (Avenida Adélia Franco) Todos os dias das 11h à 0h