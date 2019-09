Série B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Paraná x Cuiabá

View this post on Instagram

VALORES MANTIDOS ATÉ O DIA DO JOGO! ⠀ Vamos buscar o G4 juntos. Garanta seu lugar na Vila do Povo! Sócio pode levar dois convidados pagando meia, cada. ⠀ Valores para quinta, sexta e sábado: ⠀ 🔹 Curva Norte: R$ 40 / R$ 20 (meia) 🔹 Reta do Relógio: R$ 60 / R$ 30 (meia) 🔹 Social: R$ 70 / R$ 35 (meia) 🔹 Cadeira: R$ 80 / R$ 40 (meia) 🔹 Cativa: R$ 35 🔹 Camarote: R$ 70 / R$ 35 (meia) 🔹 Camarote Individual: R$ 100 🔹 Visitante: R$ 40 / R$ 20 (meia) ⠀ * Ingressos de camarote e cativas, apenas na Central do Sócio ⠀ 🕘 Quinta e sexta: 🔸 Kennedy: das 9h às 19h (até 21h, nesta quinta) 🔸 Capanema: das 9h às 17h 🔸 Loja PRC/Big Torres: das 10h às 13h e das 14h às 17h ⠀ 🕘 Sábado (dia do jogo): 🔸 Kennedy: das 9h às 13h 🔸 Capanema: das 9h até o intervalo da partida