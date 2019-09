Campeonato Brasileiro 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Chapecoense x Vasco

View this post on Instagram

CRIA DO CONDÁ! 💚🏹⚽ Com apenas 21 anos, Tiepo está entre os atletas que mais atuaram na edição de 2019 do @Brasileirao. O arqueiro esteve em campo por 1761 minutos e protagonizou defesas brilhantes com a camisa do Verdão. Além disso, Tiepo também se destaca por fechar o gol em penalidades: nesta temporada, as cobranças dos experientes Diego Ribas, Ricardo Oliveira e Alecsandro já pararam nas mãos deste prodígio! ⠀ 📷 Márcio Cunha/ACF ⠀ #VamosChape #Brasileirão2019