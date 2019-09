Mundial de skate começa nesta quinta em São Paulo; campeonato dá vagas para Olimpíada

Cerca de 200 nomes da elite do skate vão marcar presença no World Skate Park Skateboarding World Championships, que começa nesta quinta-feira (12), no Parque Cândido Portinari. O torneio, que é um dos principais campeonatos mundiais do esporte na modalidade park, também é válido para a classificatória da Olimpíada de Tóquio-2020.

A competição será disputada das 9h às 19h (confira a programação ao lado) e acontece até domingo, dia da grande final das categorias masculina e feminina. A entrada é gratuita para o público, que poderá contar com outras atrações relacionadas ao skate, como música, gastronomia e arte.

Entre os brasileiros que estão confirmados para deslizar pelas pistas está o atual campeão mundial da categoria, Pedro Barros, e Yndiara Asp, um dos principais nomes do skate feminino do Brasil.

De olho em Tóquio

A corrida olímpica está a todo vapor. E o Mundial que tem início hoje é uma das melhores oportunidades para confirmar presença na Olimpíada do ano que vem. Isso porque os campeões de cada categoria vão receber 80 mil pontos, a maior pontuação do ano.

Na semana que vem começa outro campeonato de nível mundial em São Paulo: o SLS (Street League Skateboarding), importante torneio da modalidade street.

O SLS também dá 80 mil pontos para os campeões. Nesta modalidade, os destaques do Brasil são Pamela Rosa e Rayssa Leal, número um e dois do ranking mundial, respectivamente.

Confira como vai ser o primeiro dia de disputa:

• 9h às 9h30.

Treino livre feminino.

• 9h30 às 12h10.

Qualificatória do feminino – bateria 1 a 4.

• 12h10 às 13h10.

Treino livre masculino.

• 13h10 às 17h50.

Qualificatória do masculino – bateria 1 a 7.

• 17h50 às 19h05.

Treino pressed feminino e masculino.

• No Parque Cândido Portinari

Av. Queiroz Filho, 1365, Vila Hamburguesa. Grátis