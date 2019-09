Série B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo CRB x Brasil de Pelotas

View this post on Instagram

HOJE é dia de GALO! O CRB encara o Brasil de Pelotas-RS às 18:45 no TRAPICHÃO!⚽ #AvanteNaçaoRegatiana ⚪🔴 #GALO #CRB #Futebol#Brasileirao #SerieB 👊Brasileirão Série B 22.ª Rodada👊 🔥DIA DE JOGO🔥 ⚽ CRB x Brasil De Pelotas – RS. 🏆 #MaiorDeAlagoas. ⏰ 18:45. 📍Maceió – AL. 🏟️ Rei Pelé. 📺 Premiere, SporTV.