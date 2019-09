View this post on Instagram

Para maior comodidade da nossa torcida, no jogo deste sábado (07), os acessos serão pelos portões 1 e 4 para arquibancada. Confira os pontos de venda no estádio e chegue cedo, os portões abrem as 15h30!🏟️😉#VoaCanarinho #EmBuscaDaSérieB2020 #20MilNoColosso