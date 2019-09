Campeonato Brasileiro 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Goiás x Palmeiras

View this post on Instagram

SEJA SÓCIO A PARTIR DE R$19,33 por mês! Acesse WWW.SOUVERDAO.COM⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ 🏆 Campeonato Brasileiro 2019 | 18ª rodada Goiás 🆚 Palmeiras 🗓07/09/2019 🏟Estádio Serra Dourada – 21h⠀ 🎫 Cadeira inteira: R$100 🎫 Arquibancada inteira: R$60 ⠀⠀⠀⠀⠀ ✅MEIA-ENTRADA GARANTIDA COM: APRESENTAÇÃO DA CARTEIRINHA DE ESTUDANTE NO ATO DA COMPRA, E NAS CATRACAS ⠀⠀⠀⠀⠀ ⚠ Importante lembrar: Venda limitada a 05 ingressos por CPF ⚠ GRATUIDADES APENAS NO SERRA DOURADA NO DIA DO JOGO. ⠀⠀⠀⠀⠀ 🏟 PONTOS DE VENDA (DIAS 05/09 a 07/09/19) 🕰 A venda de ingressos acompanha o horário de funcionamento de cada estabelecimento; 🏟 Bilheteria Serrinha (sábado até 17h) 🏟 Lojas Sherife (Av. Anhanguera, Buriti Shopping, 24 de outubro, Rua-06 Centro, Rua-08 Centro, Senador Canedo); 🏟 Estádio Serra Dourada no dia 07/09 a partir das 19h00. 🏟 Casa Lotérica Shopping Bougainville ⠀⠀⠀⠀⠀ 📲Online: WWW.MEUBILHETE.COM -> Meia entrada online deverá apresentar carteirinha de estudante nas catracas