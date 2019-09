View this post on Instagram

UM POR TODOS, TODOS PELOS TRÊS PONTOS. 🏟🇫🇷 ⠀⠀⠀ Quando a gente joga junto, chapa, não tem pra ninguém! Compareça à Arena Leão 1918 e empurre o Tricolor de Aço. Rumo à vitória. #FORxFLU #Brasileirão2019 #UmPorTodosTodosPorTrês #VamosFortaleza #FortalezaEC