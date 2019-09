Campeonato Brasileiro 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Cruzeiro x Grêmio

View this post on Instagram

O #Cruzeiro Esporte Clube informa que finalizou a negociação e acertou por empréstimo a contratação do atacante Ezequiel junto ao Botafogo. O atleta de 21 anos estava emprestado ao Sport Recife e chega ao Clube celeste após pedido do técnico Rogério Ceni. ⠀ ⠀ Nascido no Rio de Janeiro, Ezequiel será apresentado oficialmente na tarde desta sexta-feira, 6 de setembro, na Toca da Raposa 2. Os profissionais de imprensa terão acesso ao centro de treinamentos celeste às 14h30. ⠀ Saiba todos os detalhes sobre o novo reforço em nosso Site Oficial.