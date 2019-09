Filho do Cafu morre após infarto durante partida de futebol

Morreu na quarta-feira (4) Danilo Feliciano de Morais, filho do ex-jogador Cafu, aos 29 anos. Ele teve um infarto enquanto jogava futebol na festa de aniversário da sua irmã na mansão do capitão do pentacampeonato mundial, em um condomínios de Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo.

Danilo era o filho mais velho do ex-jogador e chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu. Seu velório, com início nesta manhã, e enterro, às 13h30, serão realizados no cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, na rua Doutor Jorge Balduzzi, 520.

No mês passado, em encontro do Dia dos Pais, Cafu compartilhou uma imagem com os filhos em comemoração – Danilo aparece de camiseta branca.