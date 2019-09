Fifa divulga logo oficial da Copa do Mundo de 2022

A Fifa revelou nesta terça-feira (3), em Doha, o logotipo oficial da Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar. De acordo com a entidade máxima do futebol, o logo está repleto de referências à cultura árabe e os detalhes do emblema foram produzidos com o objetivo de divulgar "um evento que conecta e envolve o mundo inteiro".

A Fifa informou que "as curvas agitadas da imagem representam as ondulações das dunas do deserto e o loop ininterrupto retrata o número oito – um lembrete dos oito estádios surpreendentes que sediarão partidas – e o símbolo do infinito, refletindo a natureza interconectada do evento". No comunicado oficial também é explicado que a forma central do logo se inspira numa pashmina tradicional de lã, usada especialmente na região árabe e no Golfo durante o inverno.

Além disso, a letra também lembra a caligrafia árabe tradicional. A nova imagem foi projetada em mais de 23 países, incluindo Itália. O Catar será o primeiro país do Oriente Médio que receberá uma Copa do Mundo. O torneio acontecerá entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro, sendo o último Mundial no formato com 32 seleções.