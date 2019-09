Copa do Brasil 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Athletico Paranaense x Grêmio

Nesta quarta-feira (4), Athletico Paranaense e Grêmio se enfrentam pelas semifinais da Copa Brasil 2019. O jogo será na Arena da Baixada às 19h00 (horário de Brasília).

Na ida, em Porto Alegre, o Grêmio saiu com uma boa vantagem de dois gols. O furacão agora deve revertê-la, mas sempre com o cuidado de não sofrer gols, pois não conseguiu marcar no campo do adversário.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado SporTV e pela Globo para o RS e PR. Você também pode seguir os lances pelo serviço de atualização do Google.