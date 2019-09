Mano Menezes assume o Palmeiras após demissão de Felipão

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira (3) a contratação de Mano Menezes como novo treinador da equipe profissional. O clube confirmou, em nota, a escolha pelo técnico demitido recentemente do Cruzeiro:

"Mano Menezes é o novo treinador do Palmeiras. O técnico de 57 anos acertou com o Maior Campeão do Brasil um contrato até o final de 2021. Ele deve desembarcar em São Paulo-SP nos próximos dias para assinar o vínculo e comandar o time. Chegam com ele o auxiliar Sidnei Lobo e o preparador físico Eduardo Silva (o Dudu)".

O treinador tem passagens por diversos clubes brasileiros, com destaque para o primeiro trabalho no Corinthians, entre 2008 e 2010, em que tirou o clube da série B e garantiu títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Sua performance garantiu um convite para treinar a seleção brasileira, onde atuou por dois anos.

Seu último clube foi o Cruzeiro, após temporada como técnico do clube chinês Shandong Luneng. Ele deixou o time mineiro no dia 7 de agosto deste ano e estava sem comandar um elenco desde então.

Saída de Felipão

Após 391 dias à frente do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari foi demitido na segunda-feira (2). O treinador foi avisado da decisão em sua casa, pelo gerente de futebol Alexandre Mattos. O fim desse novo ciclo no Verdão foi motivado pela campanha do time após a Copa América. Antes da parada para o torneio de seleções, o clube vinha bem na Libertadores da América e liderava o Campeonato Brasileiro com certa folga.

No retorno às atividades, o Palmeiras foi eliminado, em casa, pelo Grêmio, na disputa por uma vaga na semifinal da Libertadores, e está há sete partidas sem vitórias no Brasileirão, caindo de líder para a quinta colocação, cinco pontos atrás do Flamengo. O estopim foi a derrota por 3 a 0 para o clube carioca, no último domingo.

“O clube reafirma seu respeito e admiração por toda a história do técnico Felipão no Palmeiras. Em relação a esta recente passagem, o Alviverde agradece por todo o trabalho e dedicação, que resultaram na conquista do Campeonato Brasileiro de 2018”, escreveu a diretoria.

Esta foi a terceira passagem de Felipão pelo Palmeiras. Ele conquistou a Copa do Brasil de 1998 e 2012, a Copa Mercosul de 1998, a Libertadores de 1999, o Torneio Rio-São Paulo de 2000, e retornou em 5 de agosto de 2018, em um empate por 0 a 0 contra o América Mineiro, pelo Brasileiro. A partir daí, e contando as campanhas dos torneios nacionais do ano passado e desse, foram 33 jogos de invencibilidade, encerrada no último dia 20 de julho, em derrota de 2 a 0 para o Ceará.