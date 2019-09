Corinthians quer tatuar brasão em 3 mil torcedores para quebrar recorde

A convenção de tatuagem TattooWeek chega à 9ª edição com um evento especial para os corinthianos. A equipe de tatuadores quer ajudar o Sport Clube Corinthians a bater um recorde mundial, atualmente pertencente ao Riverplate, da Argentina, que conseguiu tatuar o símbolo do clube em 2.380 torcedores em 48 horas e está no Guiness Book.

O desafio acontece nos dias 28 e 29 de setembro de 2019, no Parque São Jorge, sede da nação corinthiana. Neste final de semana, a Tattoo Week quer fazer 3 mil tattoos em 48 horas nos torcedores previamente inscritos. Segundo Esther Gawendo, CEO da Tattoo Week, a empresa selecionou 35 tatuadores da KlanTattoo e vários artistas colaboradores.

O diretor de esportes radicais do Corinthians, Marcelo Silva, coordenador da ação, acredita que o clube merece este recorde mundial. “O maior time do mundo precisa ter posição de destaque no conceituado Guiness. Vamos buscar mais essa vitória”, destaca o diretor corinthiano.

Como participar

Os interessados podem se inscrever através do site da TattooWeek. O custo é de R$ 90, e inclui a tatuagem do time, uma camiseta do Corinthians e o ingresso para o jogo Corinthians X Vasco, no dia 29, na Arena Corinthians.

As inscrições são limitadas para 3 mil torcedores.