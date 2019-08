Barcelona chega a acordo com PSG por Neymar, diz emissora

A novela envolvendo o futuro do atacante Neymar pode estar próxima do fim. O Barcelona teria chegado a um acordo com o Paris Saint-Germain (PSG) para fechar a contratação do jogador brasileiro, informou nesta quinta-feira (29) o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, da emissora "Sky Sports".

A emissora italiana ainda afirmou que o astro brasileiro deverá assinar em breve um contrato com o Barcelona e confirmar seu retorno ao time catalão, onde atuou entre 2013 e 2017.

Os jogadores Jean-Clair Todibo e Ivan Rakitic estariam envolvidos na negociação, enquanto isso, os dois clubes esperam o sinal positivo de Ousmane Dembélé. No entanto, segundo as imprensas francesa e espanhola, o jovem atacante está relutante de deixar o Barcelona.

Os dirigentes do Barça e do PSG aproveitaram o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, realizado ontem (29), no principado de Mônaco, para se reunirem e conversarem sobre o caso.

O atual camisa 10 do PSG ainda não entrou em campo nas três primeiras rodadas do Campeonato Francês. Sem Neymar, o time da capital soma duas vitórias (Nîmes e Toulouse) e uma derrota (Rennes).

A relação entre o jogador e o PSG está muito desgastada, tanto que o atleta vem deixando claro que seu desejo é ir embora de Paris. Neymar foi até alvo de protestos dos torcedores da equipe francesa. O atacante foi contratado pelo time parisiense por 222 milhões de euros.