Copa Sul-Americana 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Fluminense x Corinthians

Nesta quinta-feira (29), Fluminense e Corinthians se enfrentam pelas quartas de final da Copa Sul-Americana 2019. O jogo será no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília).

Na partida de ida, como mando corinthiano, as duas equipes ficam no zero a zero. Além de ser impulsionado pela torcida, o tricolor tem a motivação da troca de comando. Fernando Diniz deixou o clube para a entrada de Oswaldo de Oliveira.

A partida será transmitida ao vivo para os assinantes do aplicativo da DAZN Brasil. Você também pode seguir os lances pelo serviço de atualização do Google.